EEUU deporta a inmigrantes de Jamaica, Cuba y otros países al reino africano de Esuatini

Estados Unidos ya ha deportado a ocho hombres a otro país africano, Sudán del Sur, después de que la Corte Suprema retiró las restricciones para enviar personas a países con los que no tienen vínculos. El gobierno de Sudán del Sur se ha negado a decir dónde están esos hombres, quienes también han sido descritos como criminales violentos, luego de que los puso bajo su custodia hace casi dos semanas.

McLaughlin dijo que los hombres habían sido condenados por delitos que incluían asesinato y violación infantil, y que uno era un pandillero “confirmado”. Sus publicaciones en redes sociales incluían fotos de fichas policiales de los hombres y lo que, afirmó, eran sus antecedentes penales y sentencias. No fueron identificados por su nombre.

El gobierno de Esuatini señaló el miércoles que los hombres, a los que se refirió como "prisioneros" y “reclusos”, estaban siendo retenidos en unidades aisladas en instalaciones correccionales no especificadas en Esuatini, pero se consideraban en tránsito y finalmente serían enviados de regreso a sus países de origen.

En una serie de publicaciones en X, el gobierno de Esuatini dijo que colaboraría con Estados Unidos y la agencia de migración de la ONU para facilitar su regreso a casa y garantizar que “se siga el debido proceso y se respeten los derechos humanos” como parte de su repatriación. El gobierno no dio un plazo para que eso suceda.

Cuatro de los cinco países de donde son originarios los hombres han sido históricamente reacios a recibir de vuelta a algunos ciudadanos cuando son deportados de Estados Unidos. Ese problema ha sido recurrente para el Departamento de Seguridad Nacional incluso antes del mandato de Trump. Algunos países se niegan a recibir de vuelta a cualquiera de sus ciudadanos, mientras que otros no aceptan a personas que han cometido delitos en Estados Unidos.

Trina Realmuto es abogada de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración y una de las abogadas que litigan un caso clave que desafía los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para remover personas a terceros países sin aviso o sin darles la oportunidad de expresar preocupaciones sobre persecución o tortura. Los terceros países son aquellos que no están específicamente listados en la orden final de deportación emitida por un juez de inmigración y generalmente no son el país de origen del deportado.

Realmuto señaló que parte del objetivo del gobierno federal con vuelos como el de Esuatini es enviar un mensaje de que las personas podrían ser castigadas siendo enviadas a “países lejanos”.

“Es preocupante que no sepamos cuál fue el intercambio para que Esuatini aceptara a estos individuos. No sabemos si hubo garantías diplomáticas y, de ser así, qué decían. No sabemos si a estos individuos se les notificó”, comentó Realmuto. “Todo se hace en secreto”.

Un memorando enviado el 9 de julio al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) establece la política de la agencia que rige cuándo y cómo el ICE puede enviar a alguien con una orden final de deportación a un “tercer país”.

Si Estados Unidos ha recibido garantías por parte del tercer país, las cuales deben consideradas creíbles por el Departamento de Estado, de que las personas que Estados Unidos envíe allí no serán torturadas, entonces el ICE puede enviarlas sin necesidad de que haya más procedimientos.

Si Estados Unidos no ha recibido esas garantías, el ICE aún puede enviar a la persona allí, pero primero debe notificarle al individuo a dónde va en un idioma que la persona entienda. El tiempo entre la notificación y la deportación generalmente es de 24 horas, pero puede ser tan sólo de seis horas.

El ICE no tiene que preguntar si temen ser enviados allí. Si la persona expresa preocupaciones por su cuenta, es entrevistada por un funcionario de asilo y debe demostrar que es más probable que no que será perseguida o torturada allí.

“Es un estándar imposible de cumplir, especialmente si la persona no tiene conocimiento sobre el país”, dijo Realmuto.

Esuatini, anteriormente llamado Suazilandia, es un país de aproximadamente 1,2 millones de habitantes, situado entre Sudáfrica y Mozambique. Es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo y la última en África. El rey Mswati III ha gobernado por decreto desde 1986.

En los hechos, los partidos políticos están prohibidos y los grupos prodemocracia han dicho durante años que Mswati III ha aplastado la disidencia política, a veces violentamente.

Las protestas prodemocracia estallaron en el país en 2021, cuando decenas de personas fueron asesinadas, presuntamente por fuerzas de seguridad. Las autoridades del reino han sido acusadas de llevar a cabo asesinatos políticos de activistas prodemocracia y de encarcelar a otros.

Al igual que en Sudán del Sur, los grupos de derechos criticaron la elección del gobierno de Trump de enviar a los deportados a Esuatini, dado su historial.

Amy Fischer, directora de derechos de refugiados y migrantes de la oficina de Amnistía Internacional en Estados Unidos, dijo que el propio informe de derechos humanos del Departamento de Estado de 2023 encontró relatos creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad de Esuatini, impunidad por abusos y condiciones carcelarias duras.

“Como resultado, cualquier persona devuelta a este país está en riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos”, señaló. “La crueldad es el punto”.

El gobierno de Trump ha dicho que busca más acuerdos con naciones africanas para que reciban a personas deportadas de Estados Unidos. Los líderes de algunas de las cinco naciones de África Occidental que se reunieron la semana pasada con Trump en la Casa Blanca dijeron que se discutió el tema de la migración y la posibilidad de que sus países reciban deportados de Estados Unidos.

Algunas naciones se han resistido. Nigeria, que no formó parte de esa cumbre en la Casa Blanca, dijo que ha rechazado la presión estadounidense para recibir deportados que son ciudadanos de otros países.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda dijo el mes pasado a la AP que había conversaciones en curso con Estados Unidos sobre un posible acuerdo para acoger a migrantes deportados. Un plan del gobierno británico anunciado en 2022 para deportar a solicitantes de asilo rechazados a Ruanda fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Reino Unido el año pasado.

Estados Unidos también ha enviado a cientos de venezolanos y personas de otras nacionalidades a Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Los ocho hombres deportados por Estados Unidos a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra al que llegaron a principios de este mes, habían pasado semanas en una base militar estadounidense en la cercana Yibuti, ubicada en la frontera noreste de Etiopía, mientras se resolvía el caso sobre la legalidad de enviarlos allí.

El gobierno de Sudán del Sur no ha divulgado detalles de su acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados, ni ha dicho qué sucederá con los hombres. Un destacado líder de la sociedad civil del país dijo que Sudán del Sur “no es un vertedero para criminales”.

Varios analistas dicen que algunas naciones africanas podrían estar dispuestas a recibir deportados de terceros países a cambio de términos más favorables en negociaciones sobre aranceles, ayuda exterior e inversión, y restricciones en visas de viaje por parte de Estados Unidos.

El gobierno de Esuatini señaló que su acuerdo con Estados Unidos no representaba una amenaza para la seguridad del pueblo de Esuatini. “Este ejercicio es el resultado de meses de compromisos robustos a alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Esuatini”, afirmó.

___

Gumede informó desde Johannesburgo. Santana informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press