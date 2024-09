Ecuador: Autoridades declaran en emergencia a Quito por incendios que amenazan zonas residenciales

Se eleva humo por incendios en zona boscosa del barrio Guápulo de Quito, Ecuador, el martes 24 de septiembre de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer carga un perro en medio del humo derivado de los incendios en una zona boscosa del barrio del Guápulo en Quito, Ecuador, el martes 24 de septiembre de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega)

Policías pasan junto a los incendios desatados en una zona boscosa en el barrio de Guápulo en Quito, Ecuador, el martes 24 de septiembre de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega)

Incendios se expanden en una zona boscosa del barrio Guápulo de Quito, Ecuador el martes 24 de septiembre de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega)