Detenidos cuatro sospechosos tras un tiroteo en Virginia que dejó tres muertos

Fuerzas de seguridad responden a un tiroteo letal en una zona de viviendas en el condado Spotsylvania, Virginia, el martes 8 de abril de 2025. (WJLA-TV via AP)

La policía señaló anteriormente que el tiroteo, que se originó a partir de una venta ilegal de armas y un robo, ya no representaba una amenaza para la seguridad pública.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron a todas las víctimas fuera, expresó Scott. La policía expresó que tres hombres fueron declarados muertos: Chase Feaster, de 18 años, Alonzo Goffney, de 18 años, y un hombre de 20 años, a quien la policía aún no identificó.

Las tres personas heridas fueron llevadas a hospitales con heridas de bala, sostuvo la policía. Sus condiciones y otra información sobre ellas no estaban disponibles de inmediato.

El tiroteo podría haber sido cometido por más de una persona, según Scott. No se dio información pública sobre un posible motivo.

Las autoridades también pidieron a cualquier testigo que enviara cualquier video que pudiera ayudar en la investigación.

Las autoridades habían instado a las personas a evitar el área y a quienes estaban cerca de la escena a permanecer en el interior mientras se realizaba la investigación, expresó. Las escuelas del área retrasaron sus aperturas dos horas el miércoles por la mañana.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Fredericksburg anunciaron en su sitio web que las escuelas comenzarían dos horas tarde el miércoles "a la luz del profundo impacto que este incidente ha tenido en los miembros de nuestra comunidad escolar" .

"Este retraso nos permitirá el tiempo necesario para preparar nuestros edificios y personal para recibir a los estudiantes con el cuidado y apoyo que puedan necesitar durante este momento difícil" , dice el comunicado .

Las Escuelas Públicas del Condado Spotsylvania también anunciaron un retraso de dos horas el miércoles, diciendo que permitiría al personal tener apoyo disponible para ayudar a los estudiantes y al personal que puedan haber sido afectados. El apoyo incluía agentes adicionales en cada una de las escuelas secundarias, dijo el sistema escolar en su sitio web .

Olivia Diaz participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press