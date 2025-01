Despiden a menores en Ecuador que estuvieron 23 días desaparecidos

Familiares y amigos lloran sobre los féretros de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, dos de cuatro niños que desaparecieron tras jugar al fútbol en diciembre, durante el velorio el 1 de enero de 2025 en la casa de la famlia en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved