Desde 1948 hasta hoy: una mujer palestina en Gaza relata una vida de desplazamiento

Ghalia Abu Moteir, cuya familia huyó de lo que hoy es Israel durante la guerra de 1948 que dio paso a la creación del Estado israelí, muestra sus documentos en una tienda de campaña en Jan Yunis, Franja de Gaza, después de ser desplazada de su hogar en Rafah, por la actual guerra, el miércoles 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved