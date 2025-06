De Pakistán a España vía Canarias: Traficantes usan rutas migratorias más largas y peligrosas

Amir Ali, que sobrevivió a un intento fallido de llegar a España por mar, camina por una calle cerca de su casa en Dera Bajwa, una localidad del distrito de Gujranwala, Pakistán, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Vehículos pasan junto a un cartel con la imagen de dos hombres que murieron durante una ruta migratoria en barco, en una calle en Jaura, en el distrito de Gujrat, Pakistán, el 16 de abril de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed)

Un hombre pasa en su moto por delante de una vivienda en construcción en Dera Bajwa, Pakistán, que pertenece a una familia asentada en Europa, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed)

Amir Ali, que sobrevivió a un intento fallido de llegar a España por mar, cuenta su historia durante una entrevista con The Associated Press, en Dera Bajwa, una localidad del distrito de Gujranwala, Pakistán, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed)

Residentes llevan un carro cargado por un campo de trigo, en Gajju, Pakistán, en las inmediaciones de la vivienda de una familia asentada en Europa, el 16 de abril de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed)