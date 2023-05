Cuba: ELN y gobierno colombiano dialogan para cese al fuego

Representantes del gobierno colombiano y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) posan para una foto en la inauguración del tercer ciclo de negociaciones de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, el martes 2 de mayo de 2023. De izquierda a derecha, en primera fila, la senadora colombiana María José Pizarro, el jefe negociador del gobierno colombiano José Otty Patiño, el canciller cubano Bruno Rodríguez, el exjefe del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, y el comandante del ELN Pablo Beltrán. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved