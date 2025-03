Crecen protestas por arresto de rival clave de Erdogan acusado de corrupción

Policía antimotines utiliza aerosol lacrimógeno para reducir a un manifestante contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en Estambul, Turquía, el sábado 22 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gente deposita sus boletas durante una votación simbólica para expresar solidaridad con el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, tras su arresto, en Estambul, Turquía, el domingo 23 de marzo de 2025. (AP Foto/Huseyin Aldemir)

Manifestantes lanzan petardos contra policías antimotines durante una protesta en Estambul, Turquía, el domingo 23 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)