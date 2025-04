Corte Penal Internacional ordena reconsiderar impugnación de Israel sobre jurisdicción

La decisión se produce en medio de un litigio en curso sobre la afirmación de Israel de que la corte no tenía la autoridad legal para emitir las órdenes de arresto que formuló en noviembre contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant.

En las órdenes se afirma que Netanyahu y Gallant son responsables de crímenes contra la humanidad en la guerra en Gaza. Israel, que no es miembro de la corte y rechaza su jurisdicción, niega enérgicamente las acusaciones.

Pero en una victoria legal para Israel, los jueces de apelación dijeron en su decisión escrita que el panel de instrucción “cometió un error de derecho al no abordar suficientemente el argumento de Israel de que estaba autorizado para presentar una impugnación jurisdiccional” de conformidad con el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la corte.

Durante mucho tiempo, Israel ha argumentado que la Corte no tiene jurisdicción. Sin embargo, ésta ha aceptado al “Estado de Palestina” como una de sus 125 naciones miembros.

“Lo dijimos desde el principio: La Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) no tiene, y nunca tuvo, jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa. Israel no es miembro de la CPI y no es parte del ‘Estatuto de Roma’”, escribió Saar.

La oficina del fiscal de la CPI dijo, en una respuesta escrita, que estaba estudiando la decisión y no tenía comentarios inmediatos.

Al emitir las órdenes de arresto, los jueces dijeron que había razones para creer que Netanyahu y Gallant han utilizado “el hambre como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria y han atacado intencionalmente a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, cargos que las autoridades israelíes niegan.

Junto con las órdenes de arresto para los funcionarios israelíes, la corte también emitió una para Mohammed Deif, jefe del ala armada de Hamás, por los ataques del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva israelí en Gaza. Dijo haber hallado motivos razonables para creer que Deif estuvo involucrado en casos de asesinato, violación, tortura y toma de rehenes, que constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad. La orden fue retirada en febrero, después de que se confirmara su muerte en un ataque aéreo israelí.

