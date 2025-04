Corte colombiana suspende temporalmente investigación a Petro sobre financiación de su campaña

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda con el pulgar hacia arriba a sus partidarios al llegar a una reunión con delegados de los Comuneros del Sur, una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para discutir las conversaciones de paz en curso, en Pasto, Colombia, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved