Corte bosnia solicita orden de arresto internacional para el presidente serbobosnio prorruso Dodik

El presidente serbobosnio Milorad Dodik hace un gesto durante una conferencia de prensa después de que fiscales bosnios ordenaran la detención de tres funcionarios serbobosnios de alto nivel por una serie de acciones separatistas, en la localidad bosnia de Banja Luka, 240 km al noroeste de Sarajevo, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Radivoje Pavicic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved