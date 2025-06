Contratista descubre complejo de tumbas bizantinas bajo casa destruida en Siria

Un guardia inspecciona una piedra tallada, hallada originalmente en un complejo de tumbas subterráneas bizantinas que se cree tienen más de 1.500 años de antigüedad y fueron reveladas por un contratista durante la reconstrucción de una casa destruida en un ataque y que ahora se encuentra en el patio de un museo en Maarat al-Numan, Siria, el viernes 30 de mayo de 2025. (AP Foto/Omar Albam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved