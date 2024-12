Congreso salvadoreño aprueba una polémica ley que da paso a la minería metálica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sube al podio antes de recibir el máximo honor de Costa Rica de manos del presidente Rodrigo Chaves en el Palacio Presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. Sin estudios técnicos sobre el impacto ambiental y pese a la oposición de diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, el Congreso salvadoreño aprobó el lunes 23 de diciembre de 2024 la Ley General de Minería Metálica, una propuesta del presidente Nayib Bukele. (Foto AP/José Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved