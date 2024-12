Congreso colombiano hunde reforma fiscal del gobierno con la que buscaba financiar su presupuesto

ARCHIVO - El presidente de Colombia Gustavo Petro habla durante una ceremonia que conmemora el octavo aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Bogotá, Colombia, el 21 de noviembre de 2024. Petro insistió el viernes 6 de diciembre de 2024 en crear una comisión internacional que ayude a la fiscalía nacional a investigar la supuesta infiltración de narcotraficantes en entidades estatales y políticas, así como otros casos de relevancia internacional como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peccio. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved