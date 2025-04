Comisión de la verdad de Corea del Sur detiene investigación sobre fraudes de adopción

La presidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Park Sun Young, derecha, consuela a Yooree Kim, que fue adoptada, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.