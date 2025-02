Collar de boda y pierogi polacos serán parte de misión a la Estación Espacial Internacional

La astronauta estadounidense Peggy Whitson (i) comandante de la misión espacial Ax-4, con los tripulantes Slawosz Uznanski-Wisniewski de Polonia (cent) y Tibor Kapu de Hungría en el Centro Espacial Copérnico en Varsovia el 5 de febrero del 2025. (AP foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved