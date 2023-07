Ciudad de México festeja los 100 años de su zoológico en medio de polémica

Actores vestidos de leones posan para las fotos con visitantes durante un desfile por el centenario del zoológico de Chapultepec, en Ciudad de México, el jueves 6 de julio de 2023. Los organizadores del zoológico invitaron a los visitantes a ir vestidos de su animal favorito. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña, vestida de abeja, atenta al desfile por el centenario del zoológico de Chapultepec, en Ciudad de México, el jueves 6 de julio de 2023. Los organizadores del zoológico invitaron a los visitantes a ir vestidos de su animal favorito.

Una niña, con una mariposa pintada en la cara, sonríe durante un desfile por el centenario del zoológico de Chapultepec, en Ciudad de México, el jueves 6 de julio de 2023. Los organizadores del zoológico invitaron a los visitantes a ir vestidos de su animal favorito.