China repatriará desde Tailandia a más de mil trabajadores de estafas en línea rescatados en Myanmar

Un autobús, que se cree lleva ciudadanos chinos que trabajaban en centros de estafas en el este de Myanmar, cuza el puente Amistad Tailandia-Myanmar en Mae So en la provincia tailandesa de Tak antes de ser evacuados por avión de regreso a China el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Sarot Meksophawannakul) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.