Chile celebra tradicional procesión religiosa a caballo después de la Pascua

Los jinetes, conocidos como huasos, acompañan a los sacerdotes a dar la comunión a los enfermos durante la Fiesta de Cuasimodo, una procesión que se celebra el primer domingo después de Pascua, en Colina, Chile, el 27 de abril de 2025. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved