Carne fresca de rorcual común subastada en Japón por primera vez en décadas

Shimonoseki City, Agriculture, Forestry and Fisheries Maintenance Division

Foto entregada por el Departamento de Agricultura, Bosques y Pesca de la ciudad japonesa de Shimonoseki, que muestra una subasta de carne de ballena en Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi, Japón, el 12 de diciembre del 2024. (Departamento de Agricultura, Bosques y Pesca de la ciudad japonesa de Shimonoseki via AP) Shimonoseki City, Agriculture, Forestry and Fisheries Maintenance Division

El único operador de flota ballenera a gran escala del país, Kyodo Senpaku Co., lanzó este año el Kangei Maru —un nuevo barco de 9.300 toneladas valorado en 7.500 millones de yenes (49 millones de dólares)— en una muestra de determinación para permanecer en la industria.

“Escuchamos que cuanto más grande es la ballena, mejor es el sabor, así que asumo que las ballenas de aleta son más deliciosas que otros tipos de ballenas, aunque nunca tuve la oportunidad de probarla y no puedo comparar”, dijo el funcionario Ryo Minezoe.

La caza de ballenas en Japón ha sido durante mucho tiempo una fuente de controversia y críticas de los conservacionistas.

Sin embargo, las protestas contra la caza de ballenas han disminuido en gran medida después de que Japón pasó de la muy criticada “caza de ballenas de investigación” en la Antártida —vista como una fachada para las cacerías comerciales— a la caza comercial de ballenas en las aguas del país.

El año pasado, los balleneros japoneses capturaron 294 ballenas minke, de Bryde y sei —menos del 80% de la cuota y menos que el número que una vez se cazó en la Antártida y el Pacífico noroeste bajo el programa de investigación.

Los funcionarios de la caza de ballenas vinculan la disminución de la captura al cambio climático, pero los críticos dicen que la caza excesiva puede ser la causa.

Nanami Kurasawa, quien dirige el grupo conservacionista Red de Acción de Delfines y Ballenas, se opone a reanudar las cacerías de ballenas de aleta, diciendo que casi se extinguieron después de décadas de caza excesiva y que sus detalles alrededor de las costas japonesas no están completamente investigados. Los balleneros quieren ir tras ballenas más grandes por razones de eficiencia, pero deberían investigar más a fondo el stock de ballenas, dice Kurasawa.

La carne de ballena en Japón fue una fuente asequible de proteínas para la población en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con un consumo anual que alcanzó su punto máximo en 233.000 toneladas en 1962. Otras carnes han reemplazado en gran medida a la ballena y el suministro desde entonces ha caído a alrededor de 2.000 toneladas en años recientes, muestran las estadísticas de la Agencia de Pesca.

Los funcionarios japoneses quieren aumentar eso a unas 5.000 toneladas, para mantener a flote la industria.

Los expertos dicen que dudan que haya mucha demanda en Japón donde la carne de ballena ya no es un alimento familiar y asequible. La mayor pregunta es si la industria puede sobrevivir sin subsidios gubernamentales de cientos de millones de yenes (millones de dólares).

Nobuhiro Kishigami, profesor y experto en caza de ballenas indígenas en el Museo Nacional de Etnología en Osaka, dijo que la carne de ballena se come en algunas ciudades balleneras pero raramente en Tokio o en otros lugares de Japón. La carne de ballena es más cara que la carne de res u otras carnes.

“No es un tipo de alimento que tengas diariamente, sino una exquisitez... Si no es accesible y deliciosa, bueno, dejemos el sabor de lado, no se venderá si no es barata y buena”, dijo. “Se supone que esto es un negocio, y sin grandes subsidios gubernamentales, creo que sería extremadamente difícil que fuera sostenible”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press