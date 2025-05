Buque escuela de la Armada española cruza el Canal de Panamá con joven princesa Leonor a bordo

La princesa Leonor (centro derecha) de España se encuentra con sus compañeros cadetes de la Armada a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano de la Armada Real Española, mientras se aproxima a las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el martes 6 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La Princesa Heredera de España, Leonor, a la derecha, se encuentra con sus compañeros cadetes de la Armada en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano de la Armada Real Española mientras se aproxima a las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el martes 6 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La Princesa Heredera de España, Leonor (centro), posa con sus compañeros cadetes de la Armada a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano de la Armada Real Española, mientras se aproxima a las esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el martes 6 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano de la Armada Real Española llega a las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el martes 6 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano de la Armada Real Española, a bordo de la Princesa Leonor, se aproxima a las puertas de las esclusas de Miraflores en la Ciudad de Panamá, el martes 6 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved