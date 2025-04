Barriadas pobres de Buenos Aires lloran a Francisco y temen quedar desamparadas tras su muerte

Hombres se reúnen en un centro comunitario Hogares de Cristo en el barrio de Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina, parte de una red para drogadictos originalmente apoyada por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, el fallecido papa Francisco, quien murió el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El padre Jesús Carides con un retrato en la parroquia Caacupe, frecuentemente visitada por el papa Francisco, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gregoria Cáceres se arrodilla frente a un retrato del fallecido papa Francisco en la parroquia Caacupe, frecuentemente visitada por él, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Creyentes rezan por la salud del papa Francisco en la iglesia Caacupe en el barrio Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina, el 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un mural con una imagen que representa al fallecido papa Francisco junto al futbolista Lionel Messi en el barrio Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El fallecido papa Francis representado en un mural junto al futbolista Lionel Messi en el barrio Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un fiel recita un pasaje de la misa por el fallecido papa Francisco en el centro comunitario Hogares de Cristo en el barrio Carlos Mugica de Buenos Aires, Argentina, que forma parte de una red de apoyo para personas con adicciones que fueron promovidas por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ignacio Bagattini oficia una misa por el fallecido papa Francisco en el centro comunitario Hogares de Cristo en el barrio Carlos Mugica de Buenos Aires, Argentina, que forma parte de una red de apoyo para personas con adicciones que fueron promovidas por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved