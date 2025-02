Avance de rebeldes respaldados por Ruanda en Congo amenaza la región, advierten funcionarios de ONU

Un grupo de personas observa el primer transbordador que parte de Bukavu en dirección a Goma, en el Lago Kivu, el martes 18 de febrero de 2025, luego de que la ciudad del oriente de la República Democrática del Congo fue tomada por rebeldes del grupo M23. (AP Foto/Janvier Barhahiga) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.