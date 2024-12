Autoridades venezolanas confirman detención de un funcionario policial argentino

ARCHIVO - El Ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hace gestos durante un evento que conmemora el 16 aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, Venezuela, el 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved