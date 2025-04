Autobuses eléctricos, la apuesta de México para impulsar su industria ante políticas de Trump

Trabajadores reparan un autobús eléctrico en una planta en Ciudad de México, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador lija metal en una planta de motores eléctricos en Ciudad de México, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Dos trabajadores reparan un autobús eléctrico en una planta en Ciudad de México, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador introduce cables de cobre en un motor en Ciudad de México, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.