Australia autoriza uso de psicodélicos para pacientes con depresión

Mural decorativo en el Centro de Convenciones de Colorado, donde se realizó la conferencia de Ciencias Psicodélicas, el 21 de junio de 2023 en Denver. Australia se convirtió el 1 de julio de 2023 en el primer país en autorizar el uso de ciertas sustancias psicodélicas para pacientes con depresión o trastorno de estrés postraumático. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)