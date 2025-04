Ataques rusos en la ciudad ucraniana de Sumy dejan más de 30 muertos durante Domingo de Ramos

Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Press Service via AP

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa del Comisario del Parlamento Ucraniano para los Derechos Humanos, cuerpos de residentes muertos se ven en el suelo tras un ataque de misiles ruso que mató al menos a 20 civiles en Sumy, Ucrania, el domingo 13 de abril de 2025. (Servicio de prensa del Comisario del Parlamento Ucraniano para los Derechos Humanos via AP) Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Press Service via AP