Ataques israelíes matan al menos a 25 en Gaza y Huckabee se estrena como embajador de EEUU

Varias personas cargan con mortajas blancas que cubren los cadáveres de los miembros de la familia Abu Al-Rous, que murieron a causa de un ataque israelí sobre la tienda de campaña en la que vivían, en su funeral en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 17 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.