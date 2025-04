Ataques de EEUU contra puerto petrolero de Yemen matan a más de 70 personas, informan hutíes

El Mando Central de Estados Unidos se negó a responder preguntas sobre posibles víctimas civiles, y refirió a un comunicado en el que afirmó que "este ataque no tenía la intención de perjudicar al pueblo de Yemen".

"Las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de ingresos ilegales que han financiado los esfuerzos hutíes para aterrorizar a toda la región durante más de 10 años", dice su comunicado.

Un funcionario estadounidense dijo que el ataque envió un mensaje a aquellos que suministran combustible a los hutíes a pesar de las sanciones. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no se han hecho públicos.

Horas después del ataque estadounidense, los hutíes lanzaron un misil hacia Israel que fue interceptado, según el ejército israelí. Las sirenas sonaron en Tel Aviv y en otros lugares. Mientras tanto, los hutíes dijeron que derribaron otro dron estadounidense MQ-9 Predator, lo cual fue confirmado por el funcionario estadounidense.

El puerto de Ras Isa es una colección de tanques petroleros y equipo que se encuentra en la gobernación de Al Hudayda en la costa del mar Rojo. Está frente a la isla de Kamaran, que ha sido blanco de intensos bombardeos estadounidenses en los últimos días.

Antes de que los hutíes tomaran el control de la capital de Yemen, Saná, en 2014 y enviaran al gobierno al exilio, el petróleo de la gobernación de Marib se movía a través de Ras Isa para su exportación. Pero dado que los hutíes no controlan esa región, el puerto ahora sirve como un centro de importación de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo que ayuda a abastecer esas partes de Yemen que los hutíes controlan.

La nueva operación militar estadounidense contra los hutíes en Yemen parece más extensa que los ataques durante la presidencia de Joe Biden, según una revisión de la AP. La nueva campaña comenzó después que los rebeldes amenazaron con atacar nuevamente barcos "israelíes" debido a que Israel ha bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Desde noviembre de 2023 hasta enero de este año, los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos de ellos y matando a cuatro marineros. Eso ha reducido significativamente el flujo de comercio a través del mar Rojo. Los hutíes también lanzaron ataques contra buques de guerra estadounidenses.

Evaluar el impacto de la campaña de bombardeos de Estados Unidos ha sido difícil porque el ejército estadounidense no ha publicado información sobre los ataques, incluidos los objetivos y cuántas personas han muerto. Los hutíes, por su parte, controlan estrictamente el acceso a las áreas atacadas y no publican información completa sobre los ataques.

El bombardeo contra el puerto de Ras Isa es el más letal conocido hasta ahora en la campaña estadounidense en Yemen. El costo real en vidas es difícil de evaluar, dijo Luca Nevola, el analista principal para Yemen y el Golfo en el Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, un grupo de expertos.

"Dado que están atacando áreas civiles, hay muchas más víctimas. Pero también es difícil evaluar cuántas porque los hutíes están emitiendo estos comunicados generales que cubren a todas las víctimas... o tienden a enfatizar sólo a las víctimas civiles", dijo Nevola.

Complicando aún más la situación están los ataques estadounidenses contra objetivos militares, según Mohammed al-Basha, un experto en Yemen de la firma de asesoría de riesgo Basha Report. Señaló un ataque estadounidense que Trump publicó en internet con imágenes de ataque en blanco y negro, que podría haber matado a unos 70 combatientes.

"Aunque los hutíes afirmaron que era una reunión tribal, no difundieron ninguna imagen ni identificaron a una sola víctima, lo que indica que las víctimas no eran civiles sino combatientes afiliados", afirmó al-Basha. "Sin embargo, el ataque nocturno al puerto de combustible de Ras Isa marca el primer incidente con víctimas masivas que los hutíes han reconocido y publicitado abiertamente".

La AP analizó imágenes satelitales del puerto proporcionadas por Planet Labs PBC que mostraban tanques de petróleo y vehículos destruidos, y lo que parecía ser petróleo derramándose en el mar Rojo.

Wim Zwijnenburg, un analista de la organización holandesa PAX, dijo que parecía que al menos tres tanques de almacenamiento de combustible habían sido destruidos y que el petróleo se había filtrado de las tuberías de amarre.

Estados Unidos continuaba bombardeando blancos en Yemen durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Los hutíes informaron que hubo ataques estadounidenses en las gobernaciones yemeníes de al-Jawf, Sadaa y Saná.

Una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, acusó a Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd., un proveedor comercial de imágenes satelitales, de "apoyar directamente los ataques terroristas hutíes respaldados por Irán contra intereses estadounidenses".

Durante una rueda de prensa, Bruce no ofreció más detalles, pero reconoció un reporte del Financial Times que citaba a funcionarios estadounidenses no identificados que afirmaban que la empresa vinculada al Ejército Popular de Liberación ha proporcionado imágenes que permiten a los rebeldes apuntar a buques de guerra estadounidenses y embarcaciones comerciales que navegan por el mar Rojo.

“El apoyo de Beijing” a la empresa satelital "contradice sus afirmaciones de ser partidarios de la paz", indicó Bruce.

Respondiendo a una pregunta sobre la denuncia estadounidense, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, dijo el viernes que no estaba "familiarizado con la situación que menciona". Pero insistió en que se considera que China insta a los países “a realizar más esfuerzos que favorezcan la paz y la estabilidad regional”.

"Desde la escalada de la situación del mar Rojo, China ha estado desempeñando un papel positivo en la desescalada de la situación", añadió Lin. "¿Quién está promoviendo conversaciones para la paz y aliviando las tensiones, y quién está imponiendo sanciones y presión?".

La compañía no respondió a una solicitud de comentarios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa en 2023 por supuestamente proporcionar imágenes satelitales a la fuerza mercenaria rusa Grupo Wagner mientras luchaba en Ucrania.

No está claro si Chang Guang está vinculada al gobierno chino. En el pasado, la Casa Blanca usó imágenes satelitales tomadas por empresas comerciales estadounidenses para compartirlas con aliados como Ucrania, para evitar hacer públicas sus propias imágenes ultrasecretas.

Los periodistas de The Associated Press Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, y Tara Copp en Washington contribuyeron a este despacho.

