Asalto al poder de los republicanos de Carolina del Norte supone un referéndum sobre la democracia

Un manifestante sostiene un cartel mientras la Cámara de Carolina del Norte, dominada por los republicanos, se reúne para completar la anulación del veto del gobernador demócrata Roy Cooper a un proyecto de ley que pretende debilitar los poderes del pronto sucesor de Cooper y otros ganadores demócratas a nivel estatal en las elecciones del 5 de noviembre, el miércoles 11 de diciembre de 2024, en Raleigh, Carolina del Norte. (AP foto/Matt Kelley)