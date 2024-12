Argentina: PIB crece 3,9% en el tercer trimestre; es el primer resultado positivo desde fin de 2023

ARCHIVO - Un trabajador cuenta dinero en una tienda de comestibles en Buenos Aires, Argentina, el 21 de noviembre de 2023. El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina se aceleró un 3,9% el tercer trimestre del año con respecto a los tres meses inmediatamente anteriores, lo que pone fin a tres trimestres consecutivos de números rojos, según los datos divulgados el lunes 16 de diciembre de 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved