AP Fotos: Una ruta para el alimento y el crimen: la naturaleza dual de un gran río sudamericano

Un trabajador se encuentra en un depósito de soja en el complejo agroindustrial Molinos Agro, a orillas del río Paraná, en San Lorenzo, Argentina, el martes 3 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Trabajadores caminan en la empresa Molinos Agro a orillas del río Paraná en San Lorenzo, Argentina, el martes 3 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Briceno Medina y su abuelo Gerardo Medina se relajan a orillas del río Paraná en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Milo Lautaro Sandoval prepara su honda para cazar palomas después de ayudar a su vecino Carlos Andino a pescar en el río Paraná en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el miércoles 11 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador repara una pared de un barco en el astillero La Barca del Pescador, a orillas del río Paraguay, en el puerto de Villeta, en las afueras de Asunción, Paraguay, jueves 11 de julio de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay montan guardia en un puesto de control en Filadelfia, la región occidental de Paraguay conocida como el Chaco paraguayo, el martes 27 de agosto de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un avión privado estacionado en la pista del aeropuerto Doctor Luis María Argaña en Mariscal Estigarribia, en la región occidental de Paraguay conocida como el Chaco paraguayo, el miércoles 28 de agosto de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El equipaje de pasajeros procedentes de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es inspeccionado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay en Mariscal Estigarribia, la región occidental de Paraguay conocida como el Chaco paraguayo, el miércoles 28 de agosto de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mujeres indígenas manjui juegan al voleibol en la comunidad abisai de Mariscal Estigarribia, en la región occidental de Paraguay conocida como el Chaco paraguayo, el miércoles 28 de agosto de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes penitenciarios registran a los reclusos en los pabellones donde se encuentran los miembros más peligrosos de las pandillas de narcotraficantes en la prisión de Pinero en Rosario, Argentina, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Torres de control se ven a través de una ventana de un pabellón donde están detenidos miembros de una pandilla de narcotraficantes en la prisión de Pinero, durante una operación de seguridad llevada a cabo por guardias de la prisión en Rosario, Argentina, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un preso mira desde su celda mientras agentes penitenciarios registran el pabellón donde están recluidos los pandilleros más peligrosos en la cárcel de Pinero, Rosario, Argentina, sábado 28 de septiembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de policía hablan con una mujer durante una operación antipandillas en el barrio 7 de Septiembre de Rosario, Argentina, el martes 12 de noviembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares velan el cuerpo de Silvano Caballero, de 21 años, asesinado a tiros en el barrio Villa Banana de Rosario, Argentina, la madrugada del miércoles 13 de noviembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dante Andino pesca en el río Paraná en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el martes 10 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dante Andino se prepara para sumergir un cerdo muerto en agua hirviendo en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el martes 10 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Espinas de pescado capturado en el río Paraná yacen sobre la mesa después del almuerzo en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, miércoles 11 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El pescador Marcelo Muñoz duerme la siesta dentro de un contenedor utilizado como base por los pescadores antes de pescar durante la noche en el río Paraná en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el miércoles 11 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El puerto de Caacupemi a orillas del río Paraguay en Asunción, Paraguay, martes 9 de julio de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Trabajadores del puerto de Caacupemi toman un descanso en el río Paraguay en Asunción, Paraguay, el martes 9 de julio de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un buque portacontenedores navega por el río Paraguay cerca del puerto de Villeta, en las afueras de Asunción, Paraguay, el miércoles 10 de julio de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una tripulación trabaja para liberar su buque de carga al salir del puerto de Villeta, en las afueras de Asunción, Paraguay, jueves 11 de julio de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El capitán de un carguero de la empresa paraguaya Paranave trabaja con su tripulación mientras navegan por el río Paraguay tras salir del puerto de Villeta, en las afueras de Asunción, Paraguay, el jueves 11 de julio de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un socorrista de la empresa CCREP, con sede en Rosario, patrulla el río Paraná en una embarcación en Puerto General San Martín, Argentina, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.