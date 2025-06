AP Fotos: Millones de musulmanes inician la peregrinación anual del haj a La Meca

Unos dispositivos rocían agua sobre los peregrinos musulmanes que depositan piedras sobre unos pilares, en una lapidación simbólica del diablo, uno de los ritos de la peregrinación anual del haj, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 7 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos peregrinos musulmanes caminan para depositar piedras sobre unos pilares, en una lapidación simbólica del diablo, uno de los ritos de la peregrinación anual del haj, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 7 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)

Un peregrino musulmán cuenta piedras durante la lapidación simbólica del diablo, uno de los ritos de la peregrinación anual del haj, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 7 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)

Un peregrino musulmán lanza piedras a un pilar en una lapidación simbólica del diablo, uno de los ritos de la peregrinación anual del haj, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)

Peregrinos, tres de ellos de España, visitan la mezquita de Umayyad durante su recorrido de varios meses a caballo entre España y Arabia Saudí para realizar el haj, en Damasco, Siria, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Omar Albam)

Un peregrino musulmán se afeita la cabeza, una parte importante de los rituales del umrah y el haj en el islam, durante la lapidación simbólica del diablo, uno de los ritos de la peregrinación anual del haj, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)

Peregrinos musulmanes se congregan en una colina rocosa, conocida como monte Arafat, durante la peregrinación anual del haj, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)

Una mujer reza durante la peregrinación anual del haj, en el monte Arafat, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)

Peregrinos musulmanes llegan a una colina rocosa, conocida como monte Arafat, durante la peregrinación anual del haj, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Amr Nabil)