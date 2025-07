Ángeles caídos, tumba de un expresidente vandalizada: 'tour' a un histórico panteón en Venezuela

Las tumbas están desordenadas en el histórico "Cementerio General del Sur" en Caracas, Venezuela, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La tumba vandalizada del novelista y expresidente venezolano Rómulo Gallegos se encuentra en el Cementerio General del Sur, en Caracas, Venezuela, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes realizan un recorrido guiado al histórico Cementerio General del Sur, donde algunas tumbas se encuentran en desorden, en Caracas, Venezuela, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes observan una escultura del artista italiano Giovanni Battista Villa durante una visita guiada por el histórico Cementerio General del Sur, donde algunas tumbas se encuentran en vandalizadas y descuidadas, en Caracas, Venezuela, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una tumba decorativa se encuentra en el histórico Cementerio General del Sur, en Caracas, Venezuela, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una tumba adornada con una figura de Spiderman en el histórico Cementerio General del Sur, en Caracas, Venezuela, el domingo 6 de julio de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved