Amasar bajo vigilancia policial: la rosca de Reyes también se prepara en cárceles mexicanas

Un preso trabaja con la masa para hacer las tradicionales roscas de reyes, en preparación para la Epifanía, también conocida como el Día de los Reyes Magos, en la Penitenciaría Varonil Sur de la Ciudad de México, el viernes 3 de enero de 2025. La Epifanía se celebra el 6 de enero. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Las tradicionales roscas de reyes se colocan en una bandeja después de ser horneadas por los presos en preparación para la Epifanía, también conocida como el Día de los Reyes Magos, en la Penitenciaría Varonil Sur en la Ciudad de México, el viernes 3 de enero de 2025. La Epifanía se celebra el 6 de enero. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los presos preparan las tradicionales roscas de reyes, en preparación para la Epifanía, también conocida como el Día de los Reyes Magos, en la Penitenciaría Varonil Sur de la Ciudad de México, el viernes 3 de enero de 2025. La Epifanía se celebra el 6 de enero. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los presos rompen huevos mientras preparan las tradicionales roscas de reyes, en preparación para la Epifanía, también conocida como el Día de los Reyes Magos, en la Penitenciaría Varonil Sur de la Ciudad de México, el viernes 3 de enero de 2025. La Epifanía se celebra el 6 de enero. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un prisionero pesa los ingredientes para hacer las tradicionales roscas de reyes, en preparación para la Epifanía, también conocida como el Día de los Reyes Magos, en la Penitenciaría Varonil Sur de la Ciudad de México, el viernes 3 de enero de 2025. La Epifanía se celebra el 6 de enero. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved