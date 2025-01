Al menos 42 personas mueren por ataques israelíes en Gaza; reanudarán diálogo de cese del fuego

Familiares lloran mientras los cuerpos de las víctimas de los ataques del ejército israelí durante la noche en varios lugares del centro de la Franja de Gaza son depositados juntos para las oraciones fúnebres, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, viernes 3 de enero de 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.