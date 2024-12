“Ainda Estou Aqui” lidera la taquilla en Brasil y confronta al país con el trauma de la dictadura

ARCHIVO - Manifestantes sostienen fotos de personas asesinadas en la dictadura de Brasil, durante la marcha "Caminata de silencio" en memoria de las víctimas, en el aniversario del golpe de Estado de 1964 en el país, en Sao Paulo, el 2 de abril de 2023. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gente esperando a ver la película “Ainda Estou Aqui” en un cinte de Sao Paulo, el viernes 20 de diciembre de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Walter Salles, a la izquierda, director de la película “Ainda Estou Aqui”, y la actriz Fernanda Torres posan para una foto para promocionar la película, el 13 de noviembre de 2024 en West Hollywood, California. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) 2024 Invision

ARCHIVO - Policías se reúnen al otro lado de una ventana rota por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que asaltaron el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la izquierda, y el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, asisten a una ceremonia en honor de deportistas militares que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro de Educación Física Almirante Adalberto Nunes, una instalación militar en Río de Janeiro, el 1 de septiembre de 2021. (AP Foto/Silvia Izquierdo, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Hombres no identificados detienen a un estudiante durante una protesta en Sao Paulo, el 9 de octubre de 1968. (AP Foto/Agencia Estado, Archivo) AP1968

ARCHIVO - Soldados participan en una ceremonia para conmemorar el golpe militar de 1964 que dio inicio a la última dictadura brasileña, en Sao Paulo, el 28 de marzo de 2019. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

El escritor Marcelo Rubens Paiva, autor del libro en el que se basó la película “Ainda Estou Aqui”, posa para una foto durante una entrevista en Sao Paulo, el viernes 20 de diciembre de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Con una máscara colgada al frente, varios manifestantes se colocan como víctimas en un artefacto de tortura llamado pau-de-arara, o percha de loro, durante una manifestación organizada por la ONG Rio de Paz para recordar a las víctimas de la dictadura militar brasileña, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 2019. (AP Foto/Silvia Izquierdo, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.