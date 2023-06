A 50 años del golpe de Estado en Uruguay, hay heridas de impunidad aún abiertas

Personas caminan con velas a medianoche en el 50o aniversario del golpe de Estado de 1973, a las afueras del Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay, el martes 27 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas sostienen un cartel de rechazo en el 50o aniversario del golpe de Estado de 1973, al frente del Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay, el martes 27 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer enciende una vela por el 50o aniversario del golpe de Estado de 1973, en Montevideo, Uruguay, el martes 27 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Desde la izquierda, los expresidentes de Uruguay Luis Lacalle, José Mujica, Julio Sanguinetti y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou asisten a una sesión del Senado por el 50o aniversario del golpe de Estado de 1973, en Montevideo, Uruguay, el lunes 26 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved