50 años después del inicio de la guerra civil en Líbano, un autobús rafagueado es un recordatorio

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre observa el autobús cuyo ataque marcó el inicio de la guerra civil libanesa el 13 de abril de 1975, cuando fue emboscado por un grupo armado cristiano, en exhibición en el Museo Nabu en Batroun, en el norte del Líbano, el sábado 12 de abril de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved