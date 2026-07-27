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Muertos por monzón en Pakistán superan 100 en un mes; pronostican más lluvias fuertes

LAHORE, Pakistán (AP) — La cifra de muertos por las lluvias monzónicas y las inundaciones repentinas en Pakistán durante el último mes superó 100 el lunes, mientras los meteorólogos advertían que se prevén más lluvias intensas en todo el país esta semana.

Rescatistas evacúan a víctimas de las inundaciones, el lunes 27 de junio de 2026, en una zona cercana a Lahore, Pakistán. (AP Foto/K.M. Chaudary)
Rescatistas evacúan a víctimas de las inundaciones, el lunes 27 de junio de 2026, en una zona cercana a Lahore, Pakistán. (AP Foto/K.M. Chaudary) AP

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán informó que 109 personas han muerto en todo el territorio desde el 26 de junio. Muchos de los fallecimientos fueron causados por el derrumbe de viviendas y techos, y casi la mitad se registró en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, en la frontera con Afganistán.

La actualización más reciente se dio a conocer un día después de que la autoridad de gestión de desastres revisara las medidas de preparación ante inundaciones en todo el país. Los funcionarios analizaron planes para emitir advertencias oportunas a las comunidades que viven a lo largo de los ríos, de modo que los residentes puedan trasladarse voluntariamente a zonas más seguras o ser evacuados antes de que las aguas de la inundación aneguen sus comunidades.

La semana pasada, fuertes lluvias azotaron partes del país, incluida Lahore —la capital cultural de Pakistán— donde varios vecindarios se inundaron, lo que obligó a los viajeros a tomar desvíos largos. Imágenes en redes sociales mostraban a residentes caminando entre el agua. Esto generó críticas de los habitantes, que cuestionaron la preparación del gobierno y su respuesta ante el clima extremo.

Las autoridades han advertido en los últimos meses que no pueden descartar que no se vaya a repetir el clima extremo que desencadenó las devastadoras inundaciones de Pakistán en 2022. El desastre sumergió cerca de un tercio del país, causó la muerte de 1.737 personas y obligó a millones a desplazarse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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