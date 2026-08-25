Mueren por sarampión 2 personas no vacunadas en Pensilvania, los primeros decesos en EEUU este año

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ARCHIVO – La doctora Jessica Early sostiene un frasco de la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola en Prisma Health Pediatrics en Greer, Carolina del Sur, el 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo) AP

Las autoridades no revelaron detalles sobre las personas fallecidas, salvo que vivían en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia.

“Mis más profundas condolencias para los seres queridos que enfrentan esta pérdida inimaginable”, dijo la secretaria de Salud del estado, la doctora Debra Bogen. “Debido a que el sarampión estuvo eliminado en gran medida en la Mancomunidad durante más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende plenamente la posible gravedad del padecimiento”.

Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991. A principios de este verano, el país superó el récord de casos de la enfermedad de 2025, con 2.777 casos hasta el jueves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). La nación registró 2.289 casos en 2025, el peor año de sarampión en más de tres décadas. El año pasado murieron tres personas.

Funcionarios internacionales de salud se reunirán en noviembre para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión. Estados Unidos eliminó la propagación local del padecimiento en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, que en años recientes han caído por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes.

En general, las tasas de vacunación en kínder en Estados Unidos bajaron ligeramente el año pasado, y la proporción de niños con exenciones subió a un máximo histórico, según datos federales publicados la semana pasada.

El condado de Lancaster es conocido como el corazón de la comunidad amish de Pensilvania, un grupo religioso que en ocasiones se muestra reacio a adoptar intervenciones médicas modernas como las vacunas. Cerca del 88% de los niños de kínder del condado estaban al día con sus vacunas contra el sarampión durante el último año escolar, según datos estatales.

Pensilvania ha contabilizado casi 400 casos de sarampión este año, indicaron funcionarios estatales. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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