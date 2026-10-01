Muere educadora en un ataque que ejecutaron dos jóvenes en una secundaria del norte de México

El suceso ocurre un día después de otro evento violento que se registró en una escuela del centro del país donde un menor de edad armado con dos cuchillos hirió a cuatro personas.

El incidente tuvo lugar durante la mañana en una secundaria de la ciudad norteña de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, ingresaron al lugar armados con machetes y petardos y presuntamente atacaron a los presentes, indicó a la prensa el fiscal estatal, Federico Fernández.

En el hecho murió la subdirectora y otras tres personas sufrieron lesiones, entre ellas dos alumnos, uno de los cuales se encuentra en condición grave, detalló Fernández.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque, pero se presume que fue motivado por “sentimientos contra el plantel”, informó el fiscal estatal, y añadió que los dos atacantes están detenidos.

El Gabinete de Seguridad federal dijo en su cuenta de X que están colaborando con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la secundaria y contribuir al desarrollo de las investigaciones.

El ataque se registró un día después del incidente que tuvo lugar en una secundaria de la ciudad central de Querétaro donde un menor de edad agredió con dos cuchillos a tres trabajadores de la escuela y un estudiante, informó a la prensa el secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

Hace seis años se registró otro violento evento en una escuela de Torreón, una ciudad industrial que casi 700.000 habitantes, donde un niño de 11 años asesinó a tiros a su maestra e hirió a otras seis personas antes de suicidarse.

De acuerdo con un estudio elaborado por el investigador de la Universidad de Coahuila, Víctor Sánchez Sandoval, el año pasado se alcanzó el nivel más alto en los incidentes violentos en los centros educativos cuando se reportaron 30 ataques. Entre enero y abril pasado se contabilizaron 17 casos, señala el estudio que se basó en fuentes hemerográficas.

Uno de los eventos que generó gran conmoción fue el ocurrido en septiembre del año pasado en un bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —el principal centro de educación superior del país— donde un joven asesinó a un alumno de 16 años con un arma blanca e hirió a un trabajador.

El incidente desató protestas y llevó a parte de los estudiantes de la UNAM a paralizar temporalmente las actividades para exigir mayor seguridad.

FUENTE: AP