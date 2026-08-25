Muere Dolly Parton a los 80 años, estrella del country y actriz

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ARCHIVO - Dolly Parton posa en la ceremonia de la Medalla Carnegie de Filantropía en Nueva York, el 13 de octubre de 2022. (Foto AP/Andres Kudacki, archivo) AP

Conocida por su figura curvilínea, sus enormes pelucas rubias y sus atuendos ajustados que acompañaban su ingenio autocrítico, fue una de las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendió generaciones, geografías y la política.

Escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”, que sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea. Parton, que pulsaba banjos enjoyados, guitarra y dulcémeres con sus largas uñas durante las presentaciones, fue una filántropa generosa y una empresaria exitosa cuyos proyectos incluyeron un parque temático en las estribaciones de las Montañas Humeantes cerca de su lugar de nacimiento.

Su carrera estuvo marcada para siempre por su crianza como una de 12 hijos nacidos en lo que ella llamaba una familia de Tennessee “pobrísima”. Fundó su organización educativa sin fines de lucro, Imagination Library, para enviar libros gratuitos a niños en Tennessee porque su padre, que dejó la escuela para trabajar en la granja, tuvo dificultades para aprender a leer.

Las primeras actuaciones musicales de Parton fueron en la iglesia, donde su abuelo era predicador. A los 10 años, estaba aprendiendo guitarra y cantando en programas de televisión locales. A los 13, apareció en el Grand Ole Opry en Nashville, donde Johnny Cash la presentó como “una niñita de allá arriba, del este de Tennessee”.

Con una maleta llena de canciones, siguió a su tío, Bill Owens, también compositor, a Nashville después de graduarse de la secundaria en 1964. Fred Foster, quien produjo a Roy Orbison, Willie Nelson y otros, vio su potencial y logró que otros artistas grabaran sus canciones, además de grabar y publicar a Parton interpretando su propio material. Para mediados de la década de 1970, Parton era una reina de Nashville.

FUENTE: AP