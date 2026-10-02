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Movimiento "cucaracha" exige dimisión de alto funcionario electoral de India por cambios en el censo

NUEVA DELHI (AP) — l movimiento juvenil “Cucaracha” de India convocó nuevas protestas en el centro financiero del país, Mumbai, el viernes para exigir la renuncia del jefe de la comisión electoral a raíz de una polémica revisión de las listas de votantes.

Simpatizantes de partidos de izquierdas y estudiantes corean consignas durante una protesta contra el jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, y reclaman la suspensión de una revisión en Nueva Delhi, India, el 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
Simpatizantes de partidos de izquierdas y estudiantes corean consignas durante una protesta contra el jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, y reclaman la suspensión de una revisión en Nueva Delhi, India, el 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

El movimiento, que comenzó como una campaña en internet y ahora se hace llamar el Partido Popular Cucaracha, obligó al ministro de Educación a renunciar en julio tras sus multitudinarias protestas callejeras. La concentración en Mumbai busca iniciar un nuevo ciclo de manifestaciones en todo el país.

Por otra parte, la policía impidió que grupos estudiantiles y de la sociedad civil se reunieran el viernes en Jantar Mantar —un lugar designado para las protestas en Nueva Delhi— para exigir también la renuncia del comisionado. La policía detuvo a algunos líderes opositores que se dirigían al sitio, que había sido acordonado.

Las protestas se suman a la creciente presión sobre la Comisión Electoral de India, que supervisa los comicios en todo el país. Los críticos y los partidos de la oposición la acusan de modificar los censos de votantes para dar ventaja al gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, encabezado por el primer ministro, Narendra Modi. Tanto la Comisión como el gobierno niegan cualquier irregularidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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