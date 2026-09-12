Motín e incendio en penal en el norte de Siria dejan al menos 7 muertos

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El fuego comenzó cuando los reclusos del penal de Kobani se amotinaron por las tensiones que estallaron en la localidad en la víspera entre kurdos y árabes, reportó la agencia noticiosa SANA. La cárcel sigue administrada por combatientes kurdos, aunque las fuerzas del gobierno sirio entraron recientemente a la ciudad fronteriza con Turquía.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo con sede en Reino Unido que monitorea la guerra, señaló que los disturbios comenzaron por los planes de las autoridades para trasladar a algunos reclusos a una prisión en la ciudad norteña de Alepo.

Kobani, que hace una década estuvo bajo el asedio del grupo extremista Estado Islámico, se convirtió en el punto de partida de una ofensiva kurda respaldada por Estados Unidos que terminó en 2019 con los insurgentes perdiendo el último trozo del territorio que controlaban.

El viernes se registraron disturbios en Kobani después de que kurdos culparon a árabes de matar a un kurdo. Las tensiones entre la minoría kurda y el gobierno central siguen siendo altas pese a las recientes medidas para poner el noreste de Siria bajo el control del nuevo gobierno en Damasco.

A finales de agosto, el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, anunció la disolución oficial del grupo, que en su momento controló una zona autónoma de facto en el noreste de Siria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP