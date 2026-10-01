Montenegro extradita a EEUU a turco-iraní acusado de ciberataque

Amir Barati, de 40 años, fue detenido en junio por la oficina de Interpol de Montenegro y la policía local en la localidad costera de Kotor. La detención se realizó a petición de las autoridades de Estados Unidos, incluido el FBI.
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PODGORICA, Montenegro (AP) — Montenegro extraditó a Estados Unidos a un ciudadano turco-iraní acusado de ciberataques contra más de 150 universidades estadounidenses que causaron daños estimados en 3.400 millones de dólares, informó la policía del país balcánico el jueves.
Amir Barati, de 40 años, fue detenido en junio por la oficina de Interpol de Montenegro y la policía local en la localidad costera de Kotor. La detención se realizó a petición de las autoridades de Estados Unidos, incluido el FBI.
La policía montenegrina describió a Barati como un "prominente sospechoso" buscado en relación con delitos informáticos y crimen organizado. Enfrenta varios cargos en Nueva York, entre ellos conspiración para cometer fraude informático, piratería informática y robo de identidad.
La policía alega que Barati comenzó a lanzar ciberataques a gran escala contra infraestructura de Estados Unidos en 2013 mientras trabajaba con una entidad con sede en Irán. Según las acusaciones, los datos robados y las cuentas universitarias se utilizaron para beneficiar la Guardia Revolucionaria y a otras organizaciones iraníes, incluidas universidades.
La policía indicó que su detención y extradición fueron resultado del intercambio de información operativa y de inteligencia entre los organismos de seguridad de Montenegro y de Estados Unidos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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