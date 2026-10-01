Montenegro extradita a EEUU a turco-iraní acusado de ciberataque

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Amir Barati, de 40 años, fue detenido en junio por la oficina de Interpol de Montenegro y la policía local en la localidad costera de Kotor. La detención se realizó a petición de las autoridades de Estados Unidos, incluido el FBI.

La policía montenegrina describió a Barati como un "prominente sospechoso" buscado en relación con delitos informáticos y crimen organizado. Enfrenta varios cargos en Nueva York, entre ellos conspiración para cometer fraude informático, piratería informática y robo de identidad.

La policía alega que Barati comenzó a lanzar ciberataques a gran escala contra infraestructura de Estados Unidos en 2013 mientras trabajaba con una entidad con sede en Irán. Según las acusaciones, los datos robados y las cuentas universitarias se utilizaron para beneficiar la Guardia Revolucionaria y a otras organizaciones iraníes, incluidas universidades.

La policía indicó que su detención y extradición fueron resultado del intercambio de información operativa y de inteligencia entre los organismos de seguridad de Montenegro y de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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