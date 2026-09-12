Modi y Xi buscan restablecer lazos India-China al reunirse al margen de los BRICS

El presidente chino Xi Jinping, izquierda, y el primer ministro indio Narendra Modi posan para una fotografía durante la ceremonia oficial de bienvenida de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Alexander Kazakov, Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP) AP

Xi afirmó que China ha abordado las relaciones con India desde una “perspectiva estratégica y de largo plazo” e instó a que ambas naciones aprovechen las fortalezas del otro, se apoyen mutuamente y persigan un desarrollo común.

También exhortó a una “cooperación de alta calidad” entre los dos países, al señalar que China e India, como miembros importantes del Sur Global, deberían promover un mundo más multipolar y contribuir a la paz y la estabilidad mundiales.

Modi agradeció a Xi la cooperación de China para organizar la cumbre. China será anfitriona de la cumbre el próximo año.

Ambos mandatarios sostuvieron conversaciones en China el año pasado durante la visita de Modi para asistir a la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo regional político, económico y de seguridad fundado por China.

La cumbre marca la primera visita de Xi a India desde 2019 y otro esfuerzo más hacia un deshielo cauteloso entre los vecinos rivales, seis años después que un choque fronterizo mortal dañara gravemente los lazos.

Un enfrentamiento militar en 2020 mató al menos a 20 soldados indios y a cuatro chinos a lo largo de una extenuante frontera en la fría región desértica de Ladakh. Se convirtió en un prolongado punto muerto en la escarpada zona montañosa, donde cada parte ha desplegado decenas de miles de efectivos militares respaldados por artillería, tanques y aviones de combate.

Desde entonces, India y China han tomado medidas para aliviar las tensiones, pero persiste una profunda desconfianza.

Las dos potencias con armas nucleares aún disputan algunas partes de su frontera, y el gran déficit comercial de India con China, las restricciones a la inversión y la tecnología chinas y sus intereses estratégicos contrapuestos en Asia siguen pesando sobre la relación. India también ha ampliado de manera considerable la infraestructura militar a lo largo de su frontera en disputa con China, y Beijing ha construido carreteras y posiciones defensivas de su lado de la frontera controvertida.

Se espera que la visita de Xi ponga a prueba si el reciente deshielo puede traducirse en una estabilización más amplia de los vínculos.

Desde su guerra de 1962, las economías de ambos países han crecido de forma sustancial, pero China ha superado con creces a India y mantiene un gran superávit comercial con su vecino. Su creciente rivalidad económica se ha sumado a diferencias territoriales y estratégicas de larga data.

India ha buscado capitalizar el aumento de los costos laborales en China y los lazos tensos de Beijing con Estados Unidos y Europa para posicionarse como una base alternativa para fabricantes extranjeros. Nueva Delhi también ha observado con preocupación la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de varios miles de millones de dólares, impulsada por China, y se ha opuesto firmemente a ella.

Al mismo tiempo, la creciente asociación estratégica de India con Estados Unidos ha despertado inquietud en Beijing, que considera esa relación como parte de los esfuerzos por contrarrestar el ascenso de China.

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El periodista de The Associated Press Zheng Liu contribuyó a este despacho desde Beijing.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP