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Milicia kurda en Siria se disuelve y se incorpora a las fuerzas armadas nacionales

DAMASCO (AP) — Una milicia kurda que dominaba una región autónoma en el noreste de Siria se disolvió y se fusionó con las fuerzas armadas nacionales, anunció el martes su comandante.

Las Fuerzas Democráticas Sirias han completado su integración con el ejército sirio y dejarán de operar como una fuerza independiente, informó su comandante Mazloum Abdi durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Damasco.

La milicia perdió la mayor parte de su territorio en el noreste de Siria debido a una ofensiva del gobierno en enero y luego firmó el acuerdo para integrarse al ejército.

Las FDS fueron en su momento el principal socio de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. Pero tras el derrocamiento del dictador sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, Washington estrechó lazos con el nuevo gobierno en Damasco, encabezado por el presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa, exlíder de un grupo insurgente islamista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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