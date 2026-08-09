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Michael Harris II conecta sencillo de desempate en la 10ma y Bravos vencen 2-1 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Michael Harris II abrió la 10ª entrada con un sencillo impulsor de una carrera, y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo por 2-1 a los Yankees de Nueva York para evitar una barrida de tres juegos.

Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, observa su sencillo impulsor durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el domingo 9 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig)
Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, observa su sencillo impulsor durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el domingo 9 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig) AP

Matt Olson conectó un jonrón ante la recta de 100 mph de Cam Schlittler para darle la ventaja a Atlanta en la séptima. Trent Grisham pegó un jonrón para empatar en la octava frente al colombiano Didier Fuentes antes de que Atlanta recuperara la ventaja contra Paul Blackburn (3-2).

Harris rompió el empate al batear un lanzamiento de 2-2 hacia el jardín derecho, y el corredor automático Ha-Seong Kim anotó con facilidad.

El cubano Raisel Iglesias (1-2) ponchó a dos en la novena y Tyler Kinley ponchó a Ryan McMahon para completar una 10ª perfecta y asegurar su primer salvamento.

El campocorto Jim Jarvis inició una doble matanza en la tercera y Holmes hizo que el novato George Lombard Jr. conectara una línea para una doble matanza para cerrar la quinta. Harris también realizó una atrapada en salto a Grisham en el jardín central para terminar la tercera, y el venezolano Ronald Acuña hizo un fuerte tiro desde el jardín derecho con corredores en segunda y tercera para evitar que los Yankees anotaran en la sexta.

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FUENTE: AP

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