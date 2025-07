Leamsy "La Figura" denuncia condiciones extremas en el centro de detención Alligator Alcatraz

“Llevo cuatro días sin bañarme, no hay agua, no hay pasta de dientes, no te sacan ni un minuto al aire. Estamos en una jaula de mayas perles con las luces encendidas todo el día y los mosquitos parecen elefantes”, relató el artista, de 33 años, que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).